Feuer : Brand in Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil - Kriminalpolizei ermittelt

Trier/Hermeskeil Am Samstagabend kam es in einem Zimmer der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil zu einem Brand. Alle aktuellen Infos:

Wegen der starken Rauchentwicklung konnten die herbeigeeilten Kräfte des Sicherheitsdienstes den eigentlichen Brandherd nicht mehr erreichen und begannen umgehend mit der Evakuierung des mit insgesamt 138 Personen belegten Gebäudes. Das teilte eine Pressesprecherin mit. Alle Bewohnerinnen und Bewohner aus dem betroffenen Bereich wurden notärztlich untersucht. Es gab keine Verletzten.

Im Gebäude entstand hoher Sachschaden, der sich zurzeit noch nicht beziffern lässt. Etwa 40 Personen, die bisher in den elf Wohneinheiten des betroffenen Gebäudeabschnitts untergebracht waren, mussten in andere Bereiche der Einrichtung umziehen. Bevor die Bewohner in ihre Einheiten zurückkehren können, müssen die Zimmer nach erster Einschätzung vorher renoviert werden.