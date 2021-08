Blaulicht : Brand in Autowerkstatt: Verletzter weiter in stationärer Behandlung

Bitburg Ein Mensch erlitt schwere Verletzungen, als es am vergangenen Mittwochabend in einer Autowerkstatt in Bitburg brannte. Jetzt gibt es neuere Erkenntnisse zur Brandursache.

Demnach geht die Kriminalpolizei aktuell von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Auf Grund dieses Defektes habe sich ein Schwelbrand entwickelt, der letztendlich zu dem Feuer führte, teilte die Polizei Bitburg am Freitag mit.

Beim Feuer war ein Mann schwer verletzt worden, er befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung. Eine weitere Person zog sich leichte Verletzungen zu.

