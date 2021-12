Blaulicht : Feuerwehr rückt zu Brand in Bademer Wohnhaus aus

Foto: Agentur Siko

Badem In Badem musste die Feuerwehr am Samstagmittag zu einem Brand in einem Wohnhaus ausrücken.

Nach Angaben der Feuerwehr kam es gegen 11.46 Uhr zu dem Feuer in dem Wohngebäude. Als die Wehrleute eintrafen, hatten die Bewohner den Brand bereits mit einem Eimer Wasser gelöscht und das Haus verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt, einer von ihnen wurde nach Angaben der Polizei Bitburg vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache konnte die Polizei am Samstagnachmittag noch nichts sagen, der Schaden sei gering.