Nachlöscharbeiten laufen Feuer in Birgel: Dachstuhl steht am frühen Morgen in Flammen

Zu einem Dachstuhlbrand kam es am frühen Mittwochmorgen, 14. Juni, in der Hauptstraße in Birgel (Kreis Vulkaneifel). Die Feuerwehr wurde nach eigenen Informationen zuerst zu einem Kaminbrand alarmiert, als die Einsatzkräfte eintrafen, stand aber dann der Dachstuhl bereits in Flammen.