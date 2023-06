Vermutlich technischer Defekt Garage brennt in Bitburg unmittelbar neben Wohnhaus

In der Straße Auf dem Monental in Bitburg hat am heutigen Mittwochnachmittag, 7. Juni, eine Garage gebrannt, die unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Bewohner des Hauses bemerkten die Flammen und riefen die Feuerwehr.