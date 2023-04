Blaulicht Brand in der Bitburger Innenstadt: Anwohner sollen Türen und Fenster schließen

Ein Gebäudebrand in Bitburg sorgt am Samstag für Behinderungen in der Innenstadt der Bitburg: Laut Angaben der Polizei ist das Feuer um 12.50 Uhr in einem Anwesen in der Straße „Am Markt“ ausgebrochen. Seitdem läuft dort ein größerer Feuerwehreinsatz.