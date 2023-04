Blaulicht Brand in der Bitburger Innenstadt – Mehr als 80 Helfer im Einsatz (Update)

Ein Gebäudebrand in Bitburg sorgt am Samstag für Behinderungen in der Innenstadt. Laut dem stellvertretenden Wehrleiter der Stadt Bitburg, Andreas Menne, rücken ab 12.50 Uhr 67 Feuerwehrleute, sechs Helfer des Technischen Hilfswerks, vier Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes und drei Polizisten aus.