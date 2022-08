Polizei ermittelt : Feuerwehr löscht Brand in der Hochschule Trier

Trier Die Feuerwehr ist am Montagmorgen zu einem Brand in der Hochschule Trier ausgerückt. Was darüber bisher bekannt ist.

Nach Angaben der Trierer Berufsfeuerwehr löste um kurz nach 7 Uhr am Montagmorgen eine Brandmeldeanlage an der Hochschule Trier Alarm aus. Als die Feuerwehr am Einsatzort im 3. Obergeschoss des Gebäudes B eintraf, in dem sich die Elektrotechnik befindet, stellten die Wehrleute starken Rauch fest. Wie der Einsatzleiter der Trierer Berufsfeuerwehr gegenüber volksfreund.de sagte, brannte in einem Flur ein Flyer-Ständer. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht, das Gebäude musste danach aber noch in dem rund zweistündigen Einsatz vom Rauch befreit werden. Zum Brandzeitpunkt befand sich nach Feuerwehrangaben niemand im Gebäude. Vor allem wegen der starken Rauchentwicklung kam es zu Schäden am Gebäude Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.