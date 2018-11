später lesen Blaulicht Brand in der Saarburger Innenstadt: Kriminalpolizei ermittelt FOTO: TV / Wilfried Hoffmann FOTO: TV / Wilfried Hoffmann Teilen

Twittern

Teilen



Die Feuerwehr ist am Mittwochmittag zu einem Einsatz in der Saarburger Innenstadt ausgerückt. Gegen 13 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Graf-Siegfried-Straße gemeldet. Von Wilfried Hoffmann