Brandstiftung : Altpapier in Flammen: 50.000 Euro Schaden

Foto: Roland Morgen

Trier Vor der Wertstoffabfuhr kam die Feuerwehr: Ein großer Haufen Altpapier und Kartons, die in der Trierer Jakobstraße zur Abholung bereitstanden, sind in der vergangenen Nacht in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das Feuer richtete rund 50.000 Euro Schaden an.