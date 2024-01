Brand in Diekirch Hausbewohner schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Haus in Diekirch (Luxemburg) ist am Freitagmorgen ein Bewohner schwer verletzt worden. Gegen 4.22 Uhr war der Polizei der Brand im Mehrfamilienhaus auf der Esplanade gemeldet worden.

12.01.2024 , 09:06 Uhr

Foto: Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS)/Privat