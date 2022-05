Blaulicht : Brand in einem Mehrfamilienhaus: Großeinsatz für die Trierer Feuerwehr

Foto: Agentur Siko 14 Bilder Feuerwehreinsatz in der Trierer Bismarckstraße

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Trierer Hauptbahnhofs ist ein Bewohner ins Krankenhaus gebracht worden. Der Brand hatte einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Was bislang bekannt ist.

Großeinsatz für die Berufsfeuerwehr in Trier: Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße am Donnerstag ist eine Person wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Sechs weitere Personen wurden vor Ort betreut, benötigten aber keine weitere Behandlung, wie Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt, auf Volksfreund-Anfrage mitteilte.

Demnach hatte ein technischer Defekt in einer Wohnung des Gebäudes im ersten Obergeschoss gegen 15.45 Uhr den Brand verursacht. Rauch sammelte sich im Treppenhaus des Hauses. Weil im Mehrparteienhaus 40 Menschen gemeldet sind, rückten die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot an. Ihnen kamen mehrere Bewohner des Gebäudes hustend aus dem Haus entgegen, aber bis auf eine Person musste glücklicherweise keiner ins Krankenhaus, wie die medizinischen Untersuchungen vor Ort ergaben.

Foto: TV/Frank Göbel