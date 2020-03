Polizei : Spielende Jugendliche verursachen Brand

Gerolstein (red) Feuerwehr und Polizei sind am Samstag gegen 17 Uhr über einen Brand im Bereich des ehemaligen Albertinums in Gerolstein informiert worden.

Ein aufmerksamer 21 Jahre alter Zeuge aus der Verbandsgemeinde Gerolstein habe aufsteigenden Rauch im Bereich des leerstehenden Gebäudes (früheres Internat) in der Digoinstraße festgestellt, teilt die Polizei. Außerdem habe der Mann beobachtet, wie eine Gruppe von etwa fünf bis sechs Jugendlichen sich „schnellen Schrittes“ von der Brandstelle entfernt habe. Die örtliche Feuerwehr habe den Brand schnell gelöscht, ein Gebäudeschaden sei nicht entstanden. Offenbar sei war eine alte Couch in dem Gebäude in Brand gesetzt worden.