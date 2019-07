Polizei : Brand wird schnell gelöscht

Foto: TV/Roland Morgen

Gerolstein (red) Die Gerolsteiner Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 22.30 Uhr zu einem Brand auf der Grünabfallsammelstelle in Gerolstein (Am Rasbach) ausgerückt, der schnell löscht werden konnte. Da die Grünabfallsammelstelle mit Beton umfasst ist, entstand kein Schaden.

