Feuerwehr : Brand in Getreidesilo in Hillesheim: Vier Wehren im Einsatz

Foto: TV/Frank Göbel

Hillesheim Die Feuerwehren aus Hillesheim, Jünkerath, Wiesbaum und Steffeln sind am späten Nachmittag gegen 18 Uhr zu einem Brand in einem Körnersilo in der Raiffeisenstraße in Hillesheim ausgerückt. Derzeit wird der Brandherd ermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vier Feuerwehren sind derzeit in Hillesheim im Einsatz, wo sich ein Brand in einem Körnersilo entwickelt hat. „Derzeit sind wir dabei, den Brandherd zu finden. Das geschieht komplett unter Atemschutz“, berichtet der Kreisfeuerwehrinspekteur des Kreises Vulkaneifel, Harald Schmitz.

(sts)