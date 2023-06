Feuerwehreinsatz Brand in Reitstall in Godendorf – Feuerwehr warnt vor Rauchentwicklung

Update | Godendorf/Ralingen · In einem Reitstall in Godendorf an der Sauer ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr warnt vor einer starken Rauchentwicklung. Was bisher bekannt ist.

12.06.2023, 18:05 Uhr

17 Bilder Brand in Godendorf 17 Bilder Foto: Agentur Siko