Feuerwehreinsatz : Brand in Hermeskeiler Afa: Drei Verletzte noch im Krankenhaus – Ursache weiter unklar

Die Brandermittler können noch nicht sagen, was am Sonntag das Feuer in einem Zimmer in der Hermeskeiler Afa ausgelöst hat. Foto: TV/Frank Göbel

Hermeskeil Die Ursache für den Brand am Sonntag in einem Zimmer der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen. Drei der vier Verletzten befanden sich am Montagmorgen noch in ärztlicher Behandlung.