Viele Feuerwehren im Einsatz : Holzwerk in der Eifel in Flammen - Hoher Sachschaden

Giesdorf In Giesdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) hat es am späten Donnerstagabend gebrannt. Was darüber bisher bekannt ist.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstagabend kurz nach 23 Uhr zu dem Brand eines Holzwerks in Giesdorf. Dort stand eine Produktionshalle in Flammen. Anwohner konnten sich frühzeitig in Sicherheit bringen und selbst die Rettungskräfte alarmieren.

Die umliegenden Feuerwehren konnten das Feuer löschen. Die Produktionshalle und darin befindliche Geräte wurden stark beschädigt.

Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an. Bei dem Feuer entstand ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Schönecken, Giesdorf, Prüm, Weinsheim, Niederprüm, Rommersheim und die Führungseinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Prüm sowie zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei.