Feuerwehr im Einsatz : Unrat brennt neben leerstehendem Haus in Kenn - Polizei ermittelt

Die Feuerwehr bringt am Montagabend ihre Drehleiter in Kenn in Stellung. Foto: Agentur Siko

Kenn Zum Einsatz mehrerer Wehren kam es am Montagabend gegen 18.45 Uhr in der Gartenstraße in Kenn. Nun ermittelt auch die Polizei. Was darüber bisher bekannt ist.

