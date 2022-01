Feuerwehr : Brand in Klüsserather Winzerbetrieb

Klüsserath Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag zu einem Brand in einem Klüsserather Winzerbetrieb ausgerückt.

Gegen 15.18 Uhr entdeckten Anwohner in einem Hinterhaus eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude eines Winzerbetriebs in Klüsserath und alarmierten sofort die Feuerwehr. Mehrere Wehren wurden alarmiert. Die Wehrleute lokalisierten ein Feuer in einem Technikraum des Winzerbetriebes. Mit einem Angriffstrupp konnten die Wehrleute den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach Informationen des Wehrleiters Alexander Loskyll waren rund 29 Mann im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Schadenshöhe und die genaue Brandursache standen am Abend noch nicht fest. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich und das DRK Schweich sowie die Feuerwehren aus Klüsserath, Ensch, Leiwen und Schweich.