Feuerwehreinsatz : Dachstuhlbrand in Langsur – Haus unbewohnbar - Unbekannte dringen nach Feuer in Gebäude ein (Fotos/Video)

Langsur Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Brand in Langsur ausgerückt. Der Dachstuhl eines Hauses stand dort in Flammen. Was dort passiert ist und warum die Polizei gleich zwei Mal dorthin ausrücken musste.

Am Abend des 19. Oktober 2022 ist es gegen 22 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Langsur gekommen.

Die Feuerwehren konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Dafür wurde die B418 am Abend zwischenzeitlich gesperrt. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den frühen Morgen.

Zu einem Personenschaden kam es laut Polizei nicht. Die entstandene Schadenshöhe kann derzeit nicht genau beziffert werden. Zudem ist die Brandursache ist bis auf Weiteres unklar. Das Haus ist nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei Trier hat die polizeilichen Ermittlungen übernommen.

Gegen 1.50 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich drei Unbekannte unberechtigten Zugang zu dem Objekt verschafft hatten, was einen erneuten polizeilichen Einsatz auslöste. Bei Erblicken der Polizei flüchteten zwei der drei Personen, die dritte konnte gestellt werden. Diesbezügliche Ermittlungen dauern noch an.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt und bittet Zeugen zum Brand und zu den Personen vor Ort, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.