Feuerwehr : Brand in leerstehendem Haus: 25 Wehrleute löschen

Brand in leerstehendem Haus: 25 Wehrleute löschen

Bitburg In Bitburg heulen gegen 23.20 Uhr die Sirenen. Aufmerksame Nachbarn aus einem Haus in der Schliezgasse hatten die Feuerwehr alarmiert, da sie starken Brandgeruch wahrnahmen, der aus dem Nachbargebäude drang.

Laut Wehr- und Einsatzleiter Michael Becker ist es in dem leerstehenden Reihenhaus zu einem Feuer in der Zwischendecke gekommen. Nach ersten Ermittlungen entzündete sich laut Polizei vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Kabel, woraus sich ein Schmorbrand entwickelte. Das leerstehende Gebäude wird derzeit komplett saniert. Die Wehrleute waren bis in die Nacht hinein damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden dürfte sich laut Polizei im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kripo.