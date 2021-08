Feuerwehreinsatz : Brand in Mehrfamilienhaus in Bernkastel-Kues -Waschmaschine fängt Feuer

Foto: TV/Frank Göbel

Bernkastel-Kues In einem Mehrfamilienhaus in Bernkastel-Kues ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort.

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus soll laut Feuerwehr am 28. August, um 23.10 Uhr ausgebrochen sein. Eine Waschmaschine im Wäscheraum des Hauses im Stadtteil Kues ist in Flammen aufgegangen.

Dank des schnellen Handelns der Feuerwehr Kues konnte das Feuer gar nicht erst auf das Gebäude übergreifen. Die Bewohner des Hauses wurden kurzfristig evakuiert.

Es wurde niemand verletzt.