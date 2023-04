Elektrobrand Feuer in Messerich: Eine Person verletzt

Ein Feuer in Messerich (Verbandsgemeinde Bitburger Land) hat am Montag mehrere Wehren alarmiert. Gegen 14 Uhr war in einem Haus an der Hauptstraße im rückwärtigen Bereich ein Feuer ausgebrochen. Informationen vor Ort zufolge war das Feuer im Heizungsraum ausgebrochen. Die Elektroverteilung, die direkt neben der Heizung war, stand in Flammen. Unter schwerem Atemschutz ging die Feuerwehr in das Gebäude und löschte den Brand.