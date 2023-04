Feuer in einem Raum Brand in Messerich löst Einsatz von Rettungskräften aus

Ein Feuer in Messerich (Verbandsgemeinde Bitburger Land) hat am Montag mehrere Wehren alarmiert. Gegen 14 Uhr war in einem Haus in der Hauptstraße ein Feuer ausgebrochen, wie der Wehrleiter der Verbandsgemeinde, Klaus-Peter Dimmer, auf Nachfrage mitteilte. Ursache sei ein Elektrobrand gewesen, wodurch ein Raum in Mitleidenschaft gezogen wurde.