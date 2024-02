Schadenshöhe noch unbekannt Brand in Saarburg: Frau anschließend in Klinik transportiert

Saarburg · In Saarburg gab es am Dienstag einen Feueralarm. In einem Wohnhaus war es zu einem Brand gekommen, so dass zahlreiche Rettungskräfte zum Ort des Geschehens ausrückten.

13.02.2024 , 15:48 Uhr

