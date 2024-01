50 Kräfte im Einsatz Feuer in Einfamilienhaus in Steinborn

Steinborn · Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Einsatz in Steinborn ausrücken. Ein Wohnhaus stand dort in Flammen.

29.01.2024 , 10:28 Uhr

Foto: dpa/Monika Skolimowska