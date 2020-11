Feuerwehr : Brand in Tawerner Dachgeschosswohnung

Foto: TV/Frank Göbel

Tawern In einer Dachgeschosswohnung in Tawern hat es am Samstag gebrannt.

Nach Angaben der Polizei kam es am Samstag im Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses in Tawern zu einem Brand. Das Feuer wurde von einem Nachbarn entdeckt. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhinderte und löschte das Feuer. Das Dachgeschoss ist nach Angaben der Polizei wegen Verrußung unbewohnbar.