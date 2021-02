Blaulicht : Brand in Tiefgarage: 10.000 Euro Schaden in Trier-West

Foto: TV/Frank Göbel

Trier Bei einem Feuer in Trier-West sind am Samstagmorgen 10 000 Euro Schaden entstanden. Der Brand entwickelte sich in einer Tiefgarage.

In einer Tiefgarage in Trier-West ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 7 Uhr, rückte die Feuerwehr Trier zum Brand aus. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, sodass am Gebäude selbst kein Schaden entstand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Luxemburger Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Nach momentanen Erkenntnissen wird der Schaden auf 10 000 Euro geschätzt.