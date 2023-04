Einsatz in der Wampachstraße Brand in Tiefgarage in Trier - Feuerwehr kann Übergreifen auf Auto verhindern (Fotos)

Trier · Sirenen in Trier am Sonntagnachmittag: Die Feuerwehr musste in die Tiefgarage eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Wampachstraße ausrücken. Dort hat es gebrannt.

02.04.2023, 17:45 Uhr

12 Bilder Brand Tiefgarage in Trier 12 Bilder Foto: TV/Agentur Siko

Von Siko Agentur