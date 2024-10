Dichter Rauch Hausbrand in Traben-Trarbach springt auf Stadtmühle über (Fotos)

„Ich habe nur noch das, was ich am Leibe trage“, sagt eine Anwohnerin mit Tränen in den Augen. Groß ist die Betroffenheit am Freitag in Traben-Trarbach. Seit 10 Uhr versuchen die Rettungskräfte, einen Brand in einem Wohngebäude am Weihertorplatz zu löschen. Das Haus befindet direkt neben der Historischen Stadtmühle, einem alteingesessenen, beliebten Restaurant in Trarbach.