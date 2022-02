Feuerwehr : Auto brennt in Trier-Süd – Flammen drohten auf Wohngebäude überzugreifen

Auto brennt in Trier-Süd – Flammen drohten auf Wohngebäude überzugreifen

Trier Ein Auto brannte am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr. Die Feuerwehr Trier löschte den Brand. Was bisher bekannt ist.

Zu einem Autobrand kam es am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr in Trier-Süd. Wie die Feuerwehr auf TV-Nachfrage mitteilt, fing in der Heiligkreuzer Straße Ecke Reckingstraße ein Auto Feuer. Das Auto brannte voll aus. Dabei drohte der Brand auch auf das nahegelegene Gebäude überzugreifen. Dies konnte aber durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Einsatz dauerte insgesamt eineinhalb Stunden. Laut Feuerwehr besteht für die Anwohner derzeit keine Gefahr mehr. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.