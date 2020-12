Blaulicht : Brand in Trier: Feuerwehr rettet zwei Bewohner

Foto: TV/Frank Göbel

Trier-Pfalzel In Trier-Pfalzel ist es an Heiligabend zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Die Feuerwehr rettete zwei Bewohner.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr kam es gegen 16.20 Uhr zu dem Feuer in einem Wohnhaus in der Rothildisstraße, gemeldet wurde ein Kellerbrand. Die Wehrleute retteten zwei Bewohner. Weitere Einzelheiten konnte die Berufsfeuerwehr noch nicht machen.