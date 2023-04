Trierer Feuerwehr im Einsatz Frau schläft ein - und vergisst ihr Essen

Trier-Ost · Die Bewohnerin einer Wohnung in Trier-Ost ist in der Nacht zum Sonntag offensichtlich beim Zubereiten ihres Essens eingeschlafen. In der Folge war die Rauchentwicklung so stark, dass die Berufsfeuerwehr anrückte.

16.04.2023, 15:31 Uhr

Foto: TV/Frank Göbel