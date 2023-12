Einsatz in der Nacht Wohnungsbrand in Trier-Pfalzel: Feuerwehr rettet Bewohner

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Pfalzel in der Straße „Im Bungert“ hat die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag eine Person gerettet und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner des Hauses sowie eines angrenzenden Anwesens konnten sich eigenständig ins Freie begeben.