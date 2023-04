Halle verraucht Einsatz in Trier: Feuer bricht in Schreinerei aus (Fotos)

Trier · Am Mittwoch ist um kurz vor 12 Uhr ein Feuer in einer Schreinerei in Trier ausgebrochen. Der Inhaber hatte den Brand zufällig bemerkt. Alle Infos zu dem Vorfall.

27.04.2023, 10:53 Uhr

20 Bilder Brand in Schreinerei in Trier 20 Bilder Foto: TV/Agentur Siko