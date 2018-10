später lesen Feuerwehreinsatz Brand in Trierer Wohnhaus - Kohlenstraße während Löscharbeiten gesperrt FOTO: TV / Florian Blaes FOTO: TV / Florian Blaes Teilen

Twittern

Teilen



Feueralarm in der Pluwigerstraße in Trier. Dort waren heute Vormittag zahlreiche Kräfte im Einsatz, um ein Feuer in einer Wohnung zu löschen. Von Florian Blaes