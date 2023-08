Fotostrecke Brand an der Mosel: Hausbewohnerin lebensgefährlich verletzt

Vor Ort brannte es in einem Obergeschoss in einem Wohnhaus. Probleme bereitete den Einsatzkräften die enorm enge Bebauung in der Sackgasse. Umgehend begannen die Löscharbeiten. Zeitgleich wurde die Menschenrettung durchgeführt. Denn in dem brennenden Haus sollten sich noch Menschen aufhalten.