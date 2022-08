Blaulicht : Feuerwehr löscht Brand in Waldgebiet bei Morbach

Zwischen Morbach und Bischofsdhron ist es am Sonntag zu einem Brand in einem Waldgebiet gekommen. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntag gegen 15.15 Uhr in einem Waldgebiet zwischen Morbach und dem Ortsteil Bischofsdhron zu einer Rauchentwicklung. Die Brandstelle lag etwa in 200 Meter Entfernung zur Eugen-Decker-Straße und unmittelbar angrenzend an einen Wald- und Wirtschaftsweg. Eine Zeugin meldete die Rauchentwicklung frühzeitig der Rettungsleitstelle, so dass ein größerer Schaden durch Ausbreitung der Flammen verhindert werden konnte. Die Feuerwehren Morbach/Bischofsdhron löschten die ca. 50 Quadratmeter große Fläche zügig. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können: Polizeiinspektion Morbach, 06533-93740.