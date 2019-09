Polizei : Brand in Waldstück schnell gelöscht

Foto: TV/Frank Göbel

Oberehe-Stroheich (red) Der Polizei ist am Freitag gegen 17.30 Uhr ein Feuer im Bereich der Bundesstraße zwischen Oberehe-Stroheich und Walsdorf-Zilsdorf gemeldet worden. Dort war ein Reisighaufen in einem Waldstück in Brand geraten, der aber schnell gelöscht werden konnte.

