Feuerwehr : 40 Einsatzkräfte bekämpfen Brand in Wittlich – Feuer greift von Balkon auf Dachstuhl über

In der Eichenstraße in Wittlich-Neuerburg ging den Brand eines Balkons auf den Dachstuhl über. Foto: Agentur SIKO

Wittlich Feueralarm in Wittlich: In einem Haus in der Eichenstraße kam es zu einem Brand auf einem Balkon. Das Feuer hat sich bis in den Dachstuhl ausgebreitet.

Mittwoch, 5. Januar. Der Brand wurde der Polizei gegen 12.15 Uhr gemeldet.

Balkon-Brand in Wittlich breitet sich aus

Aus bisher unbekannten Gründen entstand auf dem Balkon des zweiten Obergeschosses ein Brand. Der Brand ging in den Dachstuhl sowie den Balkon des ersten Obergeschosses über. Auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss sind Gartenmöbel verbrannt. Die Trittfläche des Balkons ist teilweise durchgebrannt. Auf dem Balkon im ersten Obergeschoss sind leichte Schäden an der Trittfläche am Balkon entstanden. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden.