Einsatz in der Innenstadt Feuerwehr rückt zu Gebäudebrand in Wittlich aus

Wie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wittlich in einer Erstmeldung mitteilte, kam es kurz vor 12 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Stettiner Straße. Ein Holzstapel neben einer Garage war aus bislang unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen. Über die Ursache wird noch spekuliert. Das Feuer neben dem Gebäude hatte das Dach einer Garage in Brand gesetzt. Die Flammen im Spitzdach der Garage drohten auch, auf das Dachgebälk eines angrenzenden Wohnhauses überzugreifen. Die Freiwillige Feuerwehr hat den Brand jedoch in kurzer Zeit gelöscht und verhindert, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen konnten. Es gab keine Verletzten. Auch das Auto, das sich zum Zeitpunkt des Brandes noch in der Garage befand, konnte herausgefahren und größtenteils unbeschadet geborgen werden. Im angrenzenden Wohnhaus gibt es möglicherweise einen Schaden durch Rauchgasentwicklung. Wie groß der Schaden ist, muss jedoch noch geklärt werden. Die Feuerwehr rechnet für die Nachlöscharbeiten noch mit einer Einsatzdauer von zwei Stunden. Im Einsatz sind 40 Feuerwehrleute der Standorte Stadtmitte sowie Wengerohr-Bombogen.