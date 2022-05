Großer Feuerwehreinsatz : Brandanschlag auf Trierer Landgericht: Polizei fahndet nach unbekannten Tätern (Update/Fotos/Video)

Update Trier Nach einem Brandanschlag auf das Trierer Landgericht fahndet die Polizei nach den unbekannten Tätern. Sie hatten Brandsätze durch Kellerfenster des Justizgebäudes geworfen. 20 Personen erlitten Rauchgasvergiftungen.

Nach dem Brandanschlag auf das Gebäude in der Trierer Innenstadt sucht die Polizei jetzt fieberhaft nach den unbekannten Tätenr. Nach ersten Ermittlungen der Experten wurden brennende Gegenstände in der Nacht zum Montag über Kellerfester ins Innere des Justizgebäudes geworfen. Die brennenden Gegenstände hätten einen stoffbespannten Stuhl und Kartonagen entzündet, so die Polizei. Beide Brandnester seien aber von selbst wieder erloschen. Durch die starke Rauchentwicklung wurden 20 Personen mit dem Verdacht auf Rauchintoxikation in Krankenhäuser gebracht, 43 Menschen ärztlich vor Ort versorgt und untersucht. Es seien aber zum Glück keine schwerer Verletzten zu beklagen, hieß es. Das Justizgebäude wurde evakuiert, mehr als 100 Personen in Sicherheit gebracht.