Hecke brennt : Brandeinsatz in Trassem – Bewohner will Unkraut mit Gasbrenner vernichten

Brandeinsatz in Trassem – Bewohner will Unkraut mit Gasbrenner vernichten

Trassem Keine gute Idee: Dass nicht auch noch das Wohnmobil in Flammen aufgegangen ist, ist wohl dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken. Die Thujahecke brannte bereits.

Heckenbrand in der Kehrbachstraße in Trassem: Am Sonntag gegen 12.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand alarmiert. Der Wohnungsmieter eines Einfamilienhauses hatte laut Feuerwehr hinter dem in der Einfahrt geparkten Wohnmobil einen Gasbrenner als Unkrautvernichter an einer Thujahecke eingesetzt.