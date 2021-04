Ursache unklar : Feuerwehreinsatz in der Trierer Fußgängerzone wegen Brandgeruchs

Foto: TV/Frank Göbel

Weil es in einem Geschäft in der Trierer Fleischstraße nach Brand gerochen haben soll, ist die Feuerwehr Trier am Freitagmittag gegen 11.30 zu einem Einsatz ausgerückt. Es habe wohl nach verbranntem Papier gerochen und eine Person klagte über Atembeschwerden, berichtet Wachabteilungsleiter Markus Witt.

Sie wurde zur Sicherheit zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht.