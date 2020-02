Speicher Ist die Brandserie im Speicherer Land bald aufgeklärt? Die Polizei hat am Mittwoch zwei Tatverdächtige vorübergehend festgenommen.

Am Mittwoch wurden nach Angaben der Polizei – mit von der Staatsanwaltschaft Trier beantragten Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Trier – die Wohnungen der beiden 24 Jahre und 26 Jahre alten Tatverdächtigen in Speicher durchsucht.

(cha) Menschen legen Brände, weil sie sich an jemandem rächen wollen, woder Spaß an der Zerstörung haben. Weil sie Versicherungsbetrug begehen wollen oder als Feuerwehrmann selbst zur Rettung eilen wollen. Es gibt aber auch Täter mit psychischen Veranlagungen, die zum Brandbeschleuniger greifen. Psychosen können Menschen zu solchen Taten bringen oder die Lust an Hitze, Rauch und Flammen. Letztere Kategorie von Brandstiftern, die einen krankhaften Trieb zum Zündeln haben, nennt die Kriminologie Pyromanen.

Die Serie, von der die Polizei aktuell ausgeht, hat wohl gegen Ende August zwischen Dahlem und dem Speicherer Bahnhof begonnen. Damals zündeten die mutmaßlichen Brandstifter rund 60 Heuballen an. Um den 11. September brannten zwei Heuballen an der Speicherer Tongrube. Zwischen dem 27. und 29. September schlugen die Täter dann zum ersten Mal in Beilingen zu. Hier fielen sechs Strohballen dem Feuer zum Opfer. Anfang Oktober entzündete sich in Dudeldorf ein Holzhaufen.

Dann wurden die Täter weitaus zerstörerischer. Am 6. und 7. Oktober brannten in Beilingen rund 400 Heuballen und auch ein großes Heulager mit 300 Ballen in Zemmer. Dabei entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro. Ob der Brand einer leer stehenden Lagerhalle am 29. Oktober in Speicher zur Serie gehört, ist aktuell nicht bestätigt und Gegenstand der Ermittlung.