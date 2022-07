Kripo ermittelt : Brandstiftung? - Feuer in Gebäude in Kenn (Fotos)

Kenn In Kenn hat es am Mittwochabend in einem Gebäude gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Wurde das Feuer möglicherweise absichtlich gelegt?

Alarmierung der Feuerwehr am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr: Die Einsatzkräfte sind zu einem Brand in die Sankt Margarethen-Straße in Kenn ausgerückt. Nach bisherigen Informationen hat dort aus noch ungeklärter Ursache in einem leerstehenden Gebäude im Erdgeschoss ein Verschlag gebrannt.

In kurzer Zeit war das Gebäude in dichten Rauch gehüllt. Rund 50 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer zeitnah. Verletzt wurde niemand.

Da die Polizei nach bisherigen Informationen von Brandstiftung ausgeht, hat noch in der Nacht die Kripo die Ermittlungen aufgenommen.