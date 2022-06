Kriminalität : Brandstiftung in Gerolsteiner Baumarkt: 19-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft

Brandstiftung in Gerolsteiner Baumarkt: 19-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft

Gerolstein Gegen den jungen Mann, der vergangenen Mittwoch ein Feuer in einem Gerolsteiner Baumarkt gelegt hatte, beantragte die Staatsanwaltschaft nun Untersuchungshaft. Was passiert ist.

Am vergangenen Mittwochabend, dem 8. Juni 2022 wurde die Polizeiinspektion Daun über einen Brand bei einem Baumarkt in Gerolstein informiert, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Montag mit. Die Feuerwehr Gerolstein befand sich bereits vor Ort und löschte im Bereich des abgesperrten Haupteingangs Holzkohlesäckchen.