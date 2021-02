Brandstiftung : Mehrere Mülltonnen brennen in Hermeskeil - Polizei sucht Zeugen

Foto: Polizei Hermeskeil

Hermeskeil Gleich mehrere Mülltonnen haben am Mittwochmorgen in Hermeskeil in Flammen gestanden. Warum die Polizei von Brandstiftung ausgeht und Zeugen sucht:

Um kurz vor 5 am Mittwochmorgen wurden Polizei und Feuerwehr über einen Mülltonnenbrand in Hermeskeil in der Schulstraße informiert.

Während die Einsatzkräfte den Fall aufnahmen, wurden zwei weitere Mülltonnenbrände im Labachweg gemeldet. In einem Fall griff das Feuer auf eine Hecke über.

Die Brände wurden von der Feuerwehr Hermeskeil gelöscht.

Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung aus.