Brand : Zwei leicht Verletzte nach Feuer in Trierer Krankenhaus - Verdacht auf Brandstiftung

Zwei leicht Verletzte nach Feuer in Trierer Krankenhaus - Verdacht auf Brandstiftung

Trier Im Mutterhaus in Trier ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Hintergründe und wie das Feuer ausbrach:

Gegen 16.20 Uhr am heutigen Nachmittag alarmierten Mitarbeiter des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier die Feuerwehr, da in einer teilgeschlossenen Abteilung des Krankenhauses eine Matratze brannte.